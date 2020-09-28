Москва, , 10:52 — REGNUM Рекомендации для людей старше 60 лет по возможности избегать посещения общественных мест дал 28 сентября Роспотребнадзор.

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«Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска», — говорится в сообщении и уточняется, что именно у данной возрастной группы из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, включая такие опасные как вирусная пневмония.

«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре порекомендовали данной категории людей использовать маски в местах массового скопления людей, обязательно пользоваться средствами дезинфекции, ограничить общение с близкими и знакомыми с симптомами нового заболевания и в случае недомогания — сразу обращаться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа в России было выявлено 8135 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.