Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Петербурге выявили еще 237 зараженных коронавирусом за последние сутки. Об этом 28 сентября сообщает федеральный оперативный штаб.

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Это самый высокий показатель с середины июля, он также на 10 случаев больше, чем в городе фиксировали днем ранее. Стабильный рост числа зараженных, выявляемых в сутки, наблюдается в Петербурге примерно с 20 августа.

Всего к этому моменту в Северной столице официально подтвердили коронавирус у 42 494 человек.

Выписали по выздоровлению 28 810 петербуржцев после COVID-19, включая 119 человек за последние сутки. Это на пять случаев выздоровления больше, чем за сутки до этого.

Умерли от COVID-19 в Петербурге 2894 человека, за воскресенье, 27 сентября, новые летальные случаи не фиксировались, но не потому, что их в принципе нет: просто в последнее время в воскресные дни комиссия по установлению летальных исходов не работает.

При этом за субботу в городе, по официальным данным, погибло от болезни девять человек, а за пятницу было подтверждено 27 смертей.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у 8 135 человек в 84 регионах, их общее число достигло 1 159 573.

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