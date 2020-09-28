Кызыл, , 10:45 — REGNUM В Туву поступила первая партия вакцины от коронавируса в количестве 42 штук. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление ещё 283 дозы вакцины, передаёт корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания правительства республики.

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В связи с этим глава республики Шолбан Кара-оол поручил правительству определить, кого необходимо привить в первую очередь. По его словам, вакцинация должна обеспечить жизнедеятельность республики.

«Первые — это те, кто пережил коронавирус. Они должны являться костяком жизнедеятельности правительства. Значит, руководители должны взять их на список. Во-вторых, вакцинации должен подлежать мобилизованный круг людей. Третья категория людей — это те, кто на сегодня здоровые и смогли избежать коронавируса», — отметил он.

Глава также призвал руководителей ведомств выработать подходы по вакцинации в своих направлениях, чтобы отрасль не скатилась в коллапс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шолбан Кара-оол предостерёг от того, чтобы добиваться победы над коронавирусом ограничивая свободы людей и экономическую деятельность. По его словам, жёсткий карантин в этом смысле не работает.

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