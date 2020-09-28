Москва, , 10:44 — REGNUM Многие пишут про военные действия в Нагорном Карабахе, но я бы обратил внимание на одно важное обстоятельство: на данные по заболеваниям COVID-19 в Азербайджане и Армении, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«У Армении на 2,9 млн — 49 тысяч заболевших, у Азербайджана на 10 млн человек — только 40 тысяч. С точки зрения эпидемиологической обстановки армянам тяжелее явно, почти в пять раз.

В боевых условиях невозможно обеспечивать карантинные режимы, чтобы не допустить вспышки заболевания.

И тогда для армии Армении реальная помощь со стороны России — это не вооружение, а вакцина от коронавируса», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия.

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