Москва, 28 сентября 2020, 10:44 — REGNUM Многие пишут про военные действия в Нагорном Карабахе, но я бы обратил внимание на одно важное обстоятельство: на данные по заболеваниям COVID-19 в Азербайджане и Армении, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия.
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