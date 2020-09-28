Москва, , 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2217 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Число новых случаев продолжает увеличиваться ежедневно. Сутками ранее выявили на 201 случай меньше — 2016. А всего неделю назад исследования не могли выявить более 1 тыс. случаев за сутки.

«Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступило 795 человек», — рассказали в штабе.