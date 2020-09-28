Посёлок Тюльган, Оренбургская область, , 10:42 — REGNUM В Тюльганском районе Оренбургской области местная жительница окажется на скамье подсудимых за незаконное получение социальной выплаты и нанесение минсельхозу региона крупного ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Оренбуржья.

Женщине инкриминируют мошенничество в крупном размере при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

По версии следствия, оренбурженка обманула чиновников, предоставив фиктивные документы (трудовой договор, справку о доходах, трудовую книжку) для оформления и получения социальной выплаты по госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Женщина лично сфальсифицировала документы, указав, что является работником крестьянско-фермерского хозяйства.

Сумма незаконно полученной выплаты составила 360 тыс. рублей. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд.