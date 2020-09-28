Якутск, , 10:36 — REGNUM Около 200 административных дел и три уголовных дела возбуждены в Республике Якутия по факту возникновения лесных пожаров. Об этом 28 сентября сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников на совещании по лесным пожарам на территории региона.

«Мы четко знаем чьи сельхозугодья горят. Необходимо принять меры. Сегодня вынесено 197 административных дел и 3 уголовных дела в отношении виновников», — приводит его слова пресс-служба главы и правительства Якутии.

Также Колодезников рассказал, что в ближайшее время в республике будут ликвидированы уже локализованные пожары в Усть-Алданском и Чурапчинском районах, после чего начнётся закрытие пожароопасного сезона в землях лесного фонда региона.

Кроме того, первый зампред правительства Якутии отметил, что главной причиной возникновения пожаров в лесах является человеческий фактор.

«Ситуация с сельхозвыжиганием сухой травянистой растительности в районах не контролируется. С конца августа по сентябрь сухих гроз не было. Пожары возникают из-за человеческого фактора», — заявил Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии ликвидировано возгорание в Учкуланском лесничестве, которое не удавалось потушить с 14 сентября.