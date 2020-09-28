Малоярославец, Калужская область, , 10:40 — REGNUM В Малоярославце инициативная группа региональной общественной организации «Родительское движение. Калужская область» приступила к сбору подписей под петицией против эксперимента по введению средневзвешенной оценки знаний в школе № 1, сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В классе Дарья Анатонова © ИА REGNUM

По информации общественной организации родителей, внедрение в малоярославецкой школе средневзвешенной оценки знаний учащихся активно поддерживает региональное министерство образования, рассчитывая распространить эксперимент на всю область. Родительская общественность решительно выступает против нововведения, считая, что эксперимент скажется на успеваемости в школе и может принести детям дополнительный стресс. По мнению родительского сообщества, обычный среднеарифметический метод более универсален и объективен, чем средневзвешенный. Оценку за знания учащимся выставляет учитель и при спорном варианте он же принимает решение. При средневзвешенной системе оценки выставляет компьютер. Средневзвешенный балл — это автоматически подсчитываемый в системе аналитический показатель успеваемости обучающегося, учитывающий вес каждого вида работы, за которые выставлены оценки, в общем, их числе. Отличие от среднеарифметической системы оценок заключается в том, что каждый вид работ имеет свой «вес», что может влиять на итоговую оценку учащегося.

В ответ на бойкот родителей школы из Малоярославца в калужском областном министерстве образования и науки утверждают, что система средневзвешенной оценки знаний учащихся успешно показала себя во многих регионах. Эта система позволяет более детально учитывать учебные достижения детей и способствует повышению учебной мотивации. В конкретном случае, инициатива ввести систему средневзвешенной оценки знаний в малоярославецкой школе принадлежит самому учебному заведению, а не региональному министерству образования и науки. Ввиду того, что у некоторых родителей новая система вызывает неприятие, образовательное ведомство рекомендовало руководству школы №1 в Малоярославце провести обсуждение системы средневзвешенной оценки знаний учащихся с участием родительского сообщества и решение о дальнейшем её использовании принимать с учётом мнения родителей.

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