Черкесск, , 10:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ликвидировано возгорание в Учкуланском лесничестве в Карачаевском районе. Лесной пожар не удавалось потушить с 14 сентября. Лишь спустя две недели он был ликвидирован.

«По состоянию на 13:00 27 сентября работы по тушению лесной подстилки в Учкуланском участковом лесничестве завершены. Пожар ликвидирован», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в тушении огня участвовали 22 сотрудника МЧС. Общее число тех, кто боролся с пожаром, в том числе работников лесной пожарной охраны и участковых лесничеств, составило от 50 до 130 человек.

Пожар не удавалось потушить из-за сложного рельефа местности и сильного ветра. К его устранению привлекался вертолет МЧС.

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