Москва, , 10:28 — REGNUM В России за последние годы ситуация по бешенству среди животных продолжает оставаться напряженной, это повышает риск заражения людей, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Ежегодно более чем в 150 странах мира от этой болезни умирают 60 тыс. человек, В России по поводу укусов животных каждый год обращаются около 400 тыс. человек, из них порядка 250 — 300 тыс. нуждаются в спецлечении.

По данным ВОЗ, каждый год более 29 млн человек в мире делать прививки после укуса животных, больных бешенством. Это позволяет ежегодно предотвращать сотни тысяч случаев смерти от бешенства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с бешенством.

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