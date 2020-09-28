Нью-Дели, , 10:25 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 82 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 82 170 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 074 702.

Также сообщается, что за это же время в Индии 1039 пациентов скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 95 542.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 016 520 человек вылечились от нового заболевания, 74 893 из которых — за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 27 сентября в Индии за сутки было выявлено свыше 88 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.