Симферополь, , 10:22 — REGNUM 82 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 28 сентября.

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«За 27 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции. 70 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 — при скрининге здорового населения», — написал глава Крыма.

Отметим, что за предыдущие сутки число новых выявленных носителей в регионе составило 86 человек.

Всего в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 4387 человек, 2694 человека выздоровели, 59 пациентов скончались.