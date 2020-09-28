Пермь, , 10:20 — REGNUM В Перми на 28 сентября жилой фонд полностью отапливается. Если образовались воздушные пробки, и батареи находятся в холодном состоянии, то следует обращаться в управляющие компании и ТСЖ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрацию.

Напомним, в краевой столице отопительный сезон в 2002 году начался с 15 сентября. Первыми объектами, куда запустили тепло, стали детские сады, школы, больницы и другие медицинские, социальные и образовательные учреждения.

В мэрии предупредили, что из-за особенностей рельефа города на подачу тепла на все объекты, в том числе жилого фонда, потребуется несколько недель.

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, с 28 сентября по 2 октября на территории Пермского края прогнозируется малооблачная погода без осадков и со слабым ветром. Ночные температуры составят от 0 до +8°С, дневные — до +19°С. Для северных районов это теплее нормы на 5° и более, на юге отклонение от нормы составит около 2−3° из-за более холодных ночей. С 4 октября начнется существенное похолодание.

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