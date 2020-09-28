Владикавказ, , 10:20 — REGNUM В Северной Осетии предстанут перед судом участники преступной группы, незаконно извлекающие доход в сфере информационных технологий. Главарю группы всего 20 лет, но он сумел привлечь к своему преступному бизнесу шестерых соучастников, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Установлено, что организатор схемы в 2017 году создал вредоносные компьютерные программы. С их помощью он несанкционированно подключался к чужим компьютерам и копировал информацию. За несколько месяцев, начиная с ноября 2017 года, вместе со своими компаньонами он распространил на территории России более 2100 экземпляров вредоносных программ. При этом доход от преступной деятельности составил более 4,3 млн рублей, а география распространялась не только на Северную Осетию, но и на Татарию, Волгоградскую, Рязанскую, Тульскую, Оренбургскую, Владимирскую области и другие субъекты РФ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». К его расследованию были привлечены сотрудники управления «К» МВД России и окружного полицейского главка. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Ленинский районный суд города Владикавказа.