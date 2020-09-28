Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM В Ростовской области в период с 28 по 30 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Высокие риски возникновения природных пожаров сохранятся почти на всей территории Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону. На юге Азовского района сохранится пожароопасность четвёртого класса.

Только за минувшие выходные произошло два крупных природных пожара — в Аксайском и Азовском районах.

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