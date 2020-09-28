Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM В Свердловской области наказали уже второго гражданина РФ, вернувшегося из-за рубежа и не прошедшего обследование на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Жительница Алапаевска провела отпуск в Турции и по возвращениb не сдала тест на коронавирус. Между тем все возвращающиеся из-за границы граждане России обязаны сдать тест в течение трёх дней и загрузить результат на портал Госуслуг.

Женщину оштрафовали на 7,5 тыс. рублей. Решение принял Алапаевский городской суд. Суд снизил сумму штрафа из-за смягчающих обстоятельств (женщина ранее прошла тест на COVID-19 в Турции).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 28 716 случаев заражения коронавирусом.

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