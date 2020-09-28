Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 33 миллиона. Об этом 28 сентября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено 33 081 725 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (7 115 338 заразившихся), Индия (6 074 702) и Бразилия (4 732 309).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 997 777 и что в настоящее время 22 926 896 пациента вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии в течение последних суток выявили 298 случаев заражения коронавирусом.