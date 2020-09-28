Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM В Ростовской области общеобразовательные учреждения будут закрыты на карантин в случае болезни более 20% детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

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«В соответствии с СанПином, если в каждом классе более 20% обучающихся заболеют, тогда принимается решение о закрытии образовательной организации на карантин», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 35 школах, 51 класс переведён на дистанционные формы обучения. В Ростове-на-Дону почти 580 школьников отправлены на карантин из-за SARS-CoV-2. При этом общеобразовательные организации продолжают свою работу при строгом соблюдении санитарных требований.

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