Оренбург, , 10:05 — REGNUM В Оренбурге девятилетняя девочка скончалась после рядовой операции. Она не вышла из наркоза, сообщают СМИ.

Медики диагностировали у ребёнка сверхкомплектный зуб, который мешал расти коренному. Операцию откладывали из-за коронавирусного режима. После возобновления плановых приемом оперативное вмешательство назначили на 24 сентября.

В клинику выезжали представители следственных органов и прокуратуры. Вскрытие тела ребенка проводили в присутствии прокурора.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева, по факту гибели ребенка в областной детской больнице надзорное ведомство Центрального района города проводит проверку. По предварительным данным, девочка умерла по время оказания плановой медпомощи.

«Для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении медицинским учреждением всех необходимых стандартов и требований, включая информационное взаимодействие с определёнными ведомствами и службами», — сказала представитель прокуратуры области.

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