Нальчик, , 10:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарию поступила вакцина от коронавируса. На республику выделили партию из 84 доз. Вакцина рассчитана на двукратное применение, сообщил в ходе пресс-конференции 25 сентября министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов.

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По его словам, прививку получат в первую очередь медицинские и педагогические работники, а также работники социальных служб и организаций. Уже были привиты, в частности, 24 сотрудника медицинских учреждений.

Вакцинация ведется в добровольном порядке, подчеркнул Калибатов. Всех прививающихся предупредили о возможных побочных реакциях. Пока отрицательных симптомов ни у кого не отмечено.

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