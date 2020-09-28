Кызыл, , 10:02 — REGNUM Властям Тувы необходимо найти правильный баланс между сохранением человеческих жизней и здоровьем экономики. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол, призвав не терять взаимосвязь между этими двумя факторами. По его словам, сохранение экономики даст здоровье людям.

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«Соблазн всё и вся ограничивать — свободу и экономическую деятельность, и за счёт этого добиваться якобы победы над вирусом — это иллюзия. Я всё-таки считаю, что жёсткий карантин не работает», — отметил он на заседании правительства.

Глава добавил, что здоровье людей является ответственностью самих граждан. При этом он поручил подчинённым «достучаться» до жителей, чтобы они соблюдали три правила — ношение маски, дезинфекция и отказ от походов в общественные места без необходимости.

Напомним, в регионе наблюдается постепенный рост новых случаев заражения коронавирусом, что связи с началом учебного года. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим в республике ввели ежедневную фильтрацию по температуре в детских садах и учебных заведениях республики.

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