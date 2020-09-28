Петрозаводск, , 10:19 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии от COVID-19 скончалось 36 пациентов, за прошедшие сутки зарегистрирован очередной летальный исход. Новой жертвой коронавируса стала жительница села Шелтозеро Прионежского района, 1941 года рождения. Об этом 28 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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«В целом, уровень смертности от COVID-19 в республике составляет 5,9 случая на 100 тысяч населения, среднероссийский показатель гораздо выше — 13,9 случая на 100 тысяч населения», — отметил он.

Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 18 новых случаев заражения, в том числе у четверых детей. Отметим, сутками ранее в Карелии было выявлено 30 новых носителей, в том числе шесть инфицированных детей.

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 11 выявлены в Петрозаводске, четыре в поселке Хийденсельга Питкярантского района, по одному зараженному в Олонце, в поселке Новые Пески Пряжинского района и в СНТ «Солнечный» Прионежского района.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 3914 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Из них 3280 человек выписаны, в том числе 22 за минувшие сутки, что на одну выписку меньше, чем днем ранее.

Всего проведено 174 494 исследования, в том числе 978 за сутки. В настоящий момент 1091 человек находится на карантине, за сутки их количество увеличилось на 13 человек. Еще один человек находится в местах обсервации.

С внебольничной пневмонией с 1 апреля госпитализировано 1346 человек, в том числе четверо за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 78 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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