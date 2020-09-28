Вашингтон, , 10:00 — REGNUM В российской версии онлайн-магазина PS Store в цене выросли больше 800 видеоигр. Об этом 27 сообщил портал PS Prices.

В среднем, игры стали дороже на тысячу рублей. Среди подорожавших проектов как новинки, так и релизы прошлых лет: Sekiro: Shadows Die Twice, Marvel's Avengers, Anthem и др.

Вероятно, таким образом Sony переходит на новую ценовую политику. Ранее компания уже заявляла, что с выходом консоли PlayStation 5 игры подорожают.

Читайте ранее в этом сюжете: Найден актёр на роль Эскеля во втором сезоне «Ведьмака»