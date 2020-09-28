Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве утром 28 сентября стартовал запуск отопления в жилых домах. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«По указанию мэра Москвы сегодня в 08:00 мск стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тысячах домов», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что включить отопление во всех домах одномоментно не выйдет, и технический срок такой процедуры — пять дней. Однако чиновник подчеркнул, что, скорее всего, процедура произойдёт быстрее.

Бирюков напомнил, что уже почти в двух тысячах объектов социальной сферы Москвы отопление уже включено, и в ближайшее время оно будет подано в оставшиеся объекты. Параллельно начнут отапливать офисные здания, а последними тепло получат предприятия торговли и промышленности.