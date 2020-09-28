Москва, , 09:50 — REGNUM Лица старше 60 лет находятся в группе особого риска в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам», — говорится в сообщении.

Пенсионеров призвали пользоваться защитными средствами в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ, реже посещать общественные места в виде магазинов, ТЦ, МФЦ и банков, а также реже пользоваться общественным транспортом.

Помимо этого, лиц пожилого возраста призвали просить родственников или сотрудников соцслужб помочь им с оплатой коммуналки и приобретением продуктов в дистанционном режиме. Также их попросили ограничить контакты с близкими, вернувшимися из-за границы и имеющими признаки простуды.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения мер личной гигиены в виде мытья рук после возвращения с улицы, после контактов с упаковками из магазинов и перед приготовлением пищи.

Пожилых людей призвали пользоваться бумажными салфетками при кашле и чихании, протирать поверхности влажными салфетками, а в случае плохого самочувствия — в том числе и повышения давления — призвали вызывать врача домой.