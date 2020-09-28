Челябинск, , 09:49 — REGNUM Бывший мэр Копейска Челябинской области Вячеслав Истомин покинет колонию досрочно. Ходатайство удовлетворил суд.

Ранее аналогичные прошения судебная инстанция отклоняла. В этот раз фемида оказалась благосклонна к бывшему градоначальнику. Просьбу о досрочном освобождении удовлетворил суд Копейска.

Как сообщало ИА REGNUM, Истомин был осуждён в 2017 году за взятку. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима и постановил взыскать с него крупный штраф.

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