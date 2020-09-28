Токио, , 09:47 — REGNUM Игра Animal Crossing: New Horizons получила Гран-при на премии Japan Game Awards 2020. Об этом сообщалось 27 сентября на официальном YouTube-канале мероприятия.

Помимо этого, New Horizons также получила особую награду от Министра экономики, торговли и промышленности Японии. При этом победителем в номинации Best Sales («лучшие продажи») стала Pokemon Sword & Shield.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная игра в жанре «симулятора жизни» от компании Nintendo. В ней геймеры могут создать свой собственный остров и приглашать туда других игроков.

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