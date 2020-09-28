Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) сформировались многочасовые очереди из-за необходимости сдать тест на COVID-19. Об этом сообщают вернувшиеся в Россию туристы.

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Как передаёт портал «Е1», вернувшимся из-за рубежа гражданам РФ приходилось простоять в очереди на тест до пяти часов. Туристы отмечают: так же дела обстоят и в других аэропортах России, в частности в Казани.

Согласно правилам, жители России обязаны после возвращения из-за границы пройти тестирование на COVID-19, в противном случае будут штрафы. Впрочем, тест можно сдать не только в аэропорту, но и в других пунктах тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пункт тестирования на COVID-19 в «Кольцово» перешёл на круглосуточный режим.

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