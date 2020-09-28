Москва, , 09:44 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, задержанный в рамках уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с лифтовым оборудованием будет этапирован в Москву. Об этом 28 сентября заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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Собеседник напомнил, что следственные действия с другим фигурантом дела — директором ООО «Звезда» Олегом Хамуляком также проводятся в российской столице.

«Его (Левченко — прим.) этапируют в столицу, где, вероятно, во вторник Басманный суд изберет меру пресечения», — уточнил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава компании «Звезда» Олег Хамуляк был задержан следователем Главного управления по расследованию особо важных дел в ноябре 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Следствие полагает, что руководитель фирмы и иные лица в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтов. Ущерб Иркутской области от этих действий оценили в 185 млн рублей.

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Ранее 28 сентября по этому делу был задержан сын экс-губернатора Приангарья, депутат местного парламента Андрей Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски. По данным правоохранительных органов, сын бывшего губернатора Иркутской области фактически осуществляет оперативное руководство ООО «Звезда».