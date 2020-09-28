Саратов, , 09:52 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 28 сентября коронавирус подтвержден у 15 279 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 103 жителей региона. Накануне число заболевших увеличилось на 104 жителя региона. Выздоровели с начала пандемии 10 172 человека, за сутки — 53 пациента. Всего скончались 98 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 36 человек из числа контактных, в 67 случаях — заражение из неустановленных источников. Вновь самое большое количество инфицированных за последние сутки среди лиц старше 60 лет — 45 человек, семеро — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 453,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,2 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 сентября выявили 1069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 155 057 случаев.

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