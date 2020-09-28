Токио, , 09:53 — REGNUM В Японии 28 сентября профессор права подал в суд на правительство с требованием раскрыть реальную цену на многоразовые тканевые маски, получившие название «абэномаски», которые бесплатно раздавались населению с апреля по июнь. Профессор запросил детального отчёта о ценах и количестве масок, заказанных у каждого подрядчика. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

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Хироси Камиваки, профессор частного университета в городе Кобе, в своём иске в Окружной суд Осаки сообщил, что правительство не должно утаивать информацию о стоимости распространения бесплатных масок. Профессор считает, что рентабельность и целесообразность этой политики под сомнением, поскольку она не пользовалась поддержкой населения.

Инициатива бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по распространению этих масок вызвала критику населения из-за их низкого качества и медленной доставки. Многие называли «абэномаски» символом неразумной политики правительства в условиях коронавируса.

С апреля по июнь по всей стране было распространено более 120 миллионов «абэномасок», по две на семью. По официальной информации, проект обошёлся правительству в $247 млн.

Напомним, 16 сентября Абэ официально ушёл с поста премьер-министра по состоянию здоровья.