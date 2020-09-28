Токио, , 09:42 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness. Его опубликовали 27 сентября на YouTube-канале Netflix.

В ролике создатели картины показали двух её главных героев: Леона Кеннеди и Клэр Редфилд. Премьера Infinite Darkness ожидается в 2021 году.

Напомним, этот анимационный фильм основан на серии игр Resident Evil от японской компании Capcom. В них геймеры пытаются противостоять таинственному вирусу, который превращает людей в ужасных чудовищ.

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