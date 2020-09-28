Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Из-за обширного антициклона температура воздуха в городе на Неве 28 сентября будет на 4−5 градусов выше климатической нормы. Об этом 28 сентября сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

По его словам, в понедельник, 28 сентября, управление синоптической ситуацией в Северной столице сохранит за собой отрог обширного антициклона.

«При переменной облачности вновь обойдётся без дождей, и станет заметно прохладнее, однако пока температурный фон останется на 4−5° выше климатической нормы», — уточнил специалист.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +17…+19 градусов, по Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Отметим, на прошлой неделе в Петербурге на протяжении нескольких дней подряд было установлено сразу три суточных температурных рекорда. Последний был установлен в субботу, 26 сентября, температура воздуха днем достигла +22,5 градусов, что превысило максимальный показатель этого дня от 1974 года.

По словам Леуса, тепло в середине третьей декады сентября в Санкт-Петербурге не было за всю историю наблюдений за погодой.

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