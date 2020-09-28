Челябинск, , 09:34 — REGNUM В Челябинской области 27 сентября выявили 79 заразившихся коронавирусом. Из них шестеро школьников, сообщает оперштаб.

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По сравнению с 26 сентября число новых выявленных носителей вируса снизилось. Тогда оно было на отметке 81. А 25 сентября было обнаружено 83 таких случая.

С начала пандемии на Южном Урале было выявлено уже 16 572 случая COVID-19. На лечении находятся 3288 пациентов. А 12 766 уже выздоровели и выписаны.