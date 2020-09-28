Ухань, Китай, , 09:31 — REGNUM Одна из главных туристических достопримечательностей Уханя, столицы провинции Хубэй в центральной части Китая, Башня Желтого Журавля стала доступна для ночных туров, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

Ночные туры будут проводиться во время предстоящих осенних праздников в Китае, включая День образования КНР и Праздник Середины осени, которые продлятся с 1 по 8 октября. Впервые в современном Китае это историческое здание будет доступно для посещения в ночное время с момента реконструкции здания в 1985 году и открытия его для туристов.

Гостям будет позволено подняться на верх здания и полюбоваться оттуда видами полной Луны и светопреставлением, которое будет демонстрироваться все время праздников, сообщили в компании, которая занимается организацией шоу.

Возвышающаяся над рекой Хуанхэ Башня Желтого Журавля насчитывает 1800 лет истории. Упоминания о ней часто встречаются в древней китайской литературе. Она множество раз уничтожалась и отстраивалась заново. Во время пика эпидемии COVID-19 ее пришлось закрыть для туристов. С августа она открыта вновь.