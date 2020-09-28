Ташкент, , 09:30 — REGNUM Новую правовую основу для сотрудничества с области сокращения бедности планируют создать Узбекистан и Китай, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и сокращения бедности.

26 сентября состоялась видеоконференция «Расширение сотрудничества в рамках сокращения бедности», организованная правительством Китая и ООН. Узбекистан был представлен заместителем председателя правительства Джамшидом Кучкаровым.

Он рассказал о достижениях республики в сфере борьбы с бедностью. Вице-премьер предложил организовать поездки в Китай специалистов из Узбекистана. Стороны планируют наладить обмен опытом и знаниями в этой области. Китай выразил готовность помочь узбекистанской стороне.

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