Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве с 28 сентября досрочно начинается отопительный сезон. Ранее об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил в личном блоге, что с понедельника, согласно указу, возобновляющему ряд ограничений, около 2 млн жителей Москвы будут должны оставаться дома.

«Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона», — отметил мэр.

По словам Собянина, подача с 28 сентября в Москве начинается подача тепла в жилые дома.

Также возобновляется доставка дров по льготным ценам для дачников-москвичей.