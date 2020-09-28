Киев, , 09:30 — REGNUM Число заражений коронавирусом, зафиксированных на Украине во время пандемии, превысило 200 тыс. Об этом сообщил 28 сентября специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за минувшие сутки на Украине выявили 2671 случай заражения (сутками ранее — 3130). Количество летальных исходов, вызванных осложнениями COVID-19, несколько снизилось — 37 в сравнении с 56 сутками ранее.

Всего за время пандемии в стране выявили 201 305 случаев заражения. 3996 из них оказались смертельными. Выздоровели 88 453 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что COVID-19 заставил её переосмыслить многое в жизни.

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