Нижний Новгород, , 12:05 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 997 504 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средний показатель тестирования достиг 28 326 человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 6384 жителя области. По состоянию на 25 сентября исследование на коронавирусную инфекцию прошли 6834 жителя региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тест на коронавирус сдали более 27,7% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о четырех летальных случаях среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 571 человека.