Элиста, , 09:15 — REGNUM Более 5 тыс. жителей Калмыкии вышли на республиканский субботник «Твоя Чистая Калмыкия». Экологическая акция состоялась при активном участии представителей органов исполнительной и законодательной власти республики, а также с соблюдением санитарных требований.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков принял участие в субботнике вместе с супругой. Внимание было уделено Аршанской роще.

«Прекрасное, уникальное место для Калмыкии, но сейчас здесь всё завалено бытовым, строительным и прочим мусором. А образовавшаяся здесь несанкционированная свалка — это наглядный пример отношения к природе наших же жителей. Глядя на это, сердце кровью обливается. Работы здесь — непочатый край. Одного дня, чтобы всё очистить, недостаточно», — отметил Бату Хасиков.

Наведение порядка в республике на этом не закончится. Благоустройство на местах продолжится.

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