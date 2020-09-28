Москва, , 09:16 — REGNUM На сегодняшний день количество проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 45,4 млн. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«В Российской Федерации проведено более 45,4 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 308 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 224 420 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 27 сентября в России было проведено 45,1 млн тестов на SARS-CoV-2.