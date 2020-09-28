Варшава, , 09:14 — REGNUM Сатистические отделы руководств некоторых воеводств Польши сообщили, что в регионах есть нехватка мест, поэтому некоторых больных с диагнозом COVID-19 приходится отправлять за 100 километров от места жительства. Об этом передает Dziennik.

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В большинстве польских регионов имеется общедоступная информация по больничным койкам в местных учреждениях здравоохранения. Обновляется информация не реже одного раза в день. Последние данные (по состоянию на 27 сентября) показывают, что в некоторых воеводствах уже нет свободных мест в инфекционных отделениях. Такая ситуация имеет место в Лодзинском и Силезском воеводствах. В Люблинском и Мазовецком воеводствах имеется примерно по 20 свободных коек на весь регион, при этом в большинстве больниц нет ни одной.

«Мы отправляем пациентов в учреждения, находящиеся в 100 км. Мне часто приходится делать 3−4 звонка, чтобы найти место в другой больнице для больного», — сообщил журналистам один из врачей, добавив, что часто и другие больницы в радиусе 100 км находятся на грани заполнения.

В Министерстве здравоохранения отвечают, что такие ситуации встречаются гораздо реже, чем может показаться со слов врача, и в целом обстановка под контролем. Планируется в ближайшее время увеличить расход резервов.

«Мы можем увеличить количество коек и доступных респираторов, которых по всей стране насчитывается более 11 тысяч», — сказал Войцех Андрусевич, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши.