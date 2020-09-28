Ташкент, , 09:13 — REGNUM Лаборатории Узбекистана выявили 55 593 случая заражения коронавирусом, в том числе 461 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Выздоровели 51 965 пациентов, или 93,5% от общего числа заразившихся, лечение продолжают получать 3168 человек, скончались — 460 человек. Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 33 505.

В Ташкентской области выявили 10 411 случаев заражения, в Самаркандской области — 2102, в Наманганской области — 1721, в Андижанской области — 1523.

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