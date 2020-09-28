Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве за минувшие сутки выписаны из больниц 942 пациента с коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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Это на 184 человека меньше, чем днём ранее, когда выздоровели 1126 пациентов.

Всего в Москве выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции свыше 246 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Москве возобновились некоторые «коронавирусные» ограничения.