Сеул, , 09:15 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее наблюдается естественная убыль населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июль 2020 года в Южной Корее появились на свет 165 730 младенцев, в то время как количество умерших достигло отметки 176 363 человека.

В связи с чем население страны сократилось на 10 633 человека. Среднемесячный показатель сокращения населения составил 1519 человек.

Известно, что естественное сокращение населения в Южной Корее наблюдается на протяжении девяти месяцев подряд с ноября 2019 года.

В ноябре 2019 года население страны сократилось на 1685 человек, в декабре — на 5 494 человека, в январе 2020 года — на 1653 человека, в феврале — на 2565 человек, в марте — на 1501 человека, в апреле — на 1208 человек, в мае — на 1352 человека, в июне — на 1468 человек.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация связана с сокращением рождаемости и старением общества. Предполагается, что естественное сокращение будет отмечено и по итогам года.