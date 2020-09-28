Москва, , 09:10 — REGNUM Правительство Москвы с 28 сентября возобновляет работу система социального обслуживания москвичей старше 65 лет для поддержки их в период пандемии коронавирусаа, сообщается на портале мэра столицы.

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Пожилые люди, которым мэр Сергей Собянин из-за увеличения число зараженных коронавируусом рекомендовал оставаться дома, могут обратиться за помощью по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 .

По телефону москвичи, находящиеся в самоизоляции и страдающие хроническими заболеваниями, смогут оформить электронный больничный лист. Также специалисты проконсультируют граждан по другим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет по возможности оставаться дома, начиная с 28 сентября.

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