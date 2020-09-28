Ростов-на-Дону, , 09:07 — REGNUM В Ростовской области при госпитализации пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус забирают все личные вещи, включая гаджеты.

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«Да, так положено при поступлении в ковидное отделение. От себя — вообще-то это правильно, потому что телефон после нужно уничтожить, как и все вещи, которые были там», — уточнили в региональном пресс-центре.

Однако документы, на основании которых действуют такие правила, пока не представлены.