Нижний Новгород, , 10:53 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 сентября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 166 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 056 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За прошедшие выходные дни выписаны 297 нижегородцев, всего с момента начала наблюдения выписаны 27 974 жителя региона.

По данным общероссийского оперативного штаба, 571 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне стало известно о четырех новых летальных случаях.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе являются 3511 человек. Из общего числа около 1,8 тыс. граждан наблюдаются амбулаторно, 1,2 тыс. — получают лечение в инфекционных стационарах, 27 человек пребывают в обсерваторах.

Отметим в этом месяце максимальное число заражений коронавирусом за сутки было выявлено по состоянию на 25 сентября — 168 случаев.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции за предыдущие несколько дней увеличился на 0,01 пункта и составил 1,06. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился на 5% до почти критической отметки и составляет 3%.