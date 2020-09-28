Опочка, Псковская область, , 09:14 — REGNUM Очаг распространения коронавирусной инфекции выявлен в индустриально-педагогическом колледже в городе Опочка Псковской области. Об этом сообщили 28 сентября в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В Опочецком колледже коронавирус выявлен у 13 преподавателей и учеников.

«Все больные изолированы, под наблюдением находятся 50 учащихся», — уточнили в оперштабе.

В целом в Псковской области на 28 сентября из-за коронавируса семь школьных классов переведены на дистанционное обучение.

Ранее, напомним, коронавирус был выявлен у педагогов и учащихся Павской школы Порховского района Псковской области.

Также предприняты дополнительные санитарные меры в Невельской межрайонной больнице, где заразились пять медицинских работников, под наблюдением находятся 68 контактых пациентов.

Всего в Псковской области зафиксировано 5398 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе 37 — за минувшую субботу, 26 сентября. Выздоровели 4020 человек, скончались 65 человек.

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