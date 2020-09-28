Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве с 28 сентября возобновились некоторые санитарные ограничения. Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

В частности, документ предписывает гражданам старше 65 лет, а также тем, кто по состоянию здоровья находится в группе риска, оставаться дома, ограничить контакты с родными и близкими.

Главам предприятий рекомендуется перевести часть работников на дистанционный режим. Пример подали в мэрии — 30% сотрудников с понедельника перешли на «удалёнку».

Кроме того, в Москве усиливается контроль за соблюдением действующих ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние дни резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом.